Edition du 20 avril 2021

Durant ce 3e confinement, la pratique sportive reste possible en mer. Coup de projecteur aujourd’hui dans notre magazine sur la pratique du paddle, qui n’a pas faibli avec les restrictions sanitaires.

Zoom sur une formation pas banale, celle de l’Hermione Académie, à bord de la célèbre réplique de l’ancienne frégate à Rochefort. Cette formation de huit semaines est destinée à des jeunes de CAP et Bac Pro, et allie théorie et pratique.

La rencontre de la semaine c’est Claire Fountaine, une femme, une rochelaise, très engagée dans le nautisme, et légende de la voile. Elle est l’épouse de Jean-François Fountaine, l’actuel maire de la Rochelle et fondateur du chantier Fountaine-Pajot, constructeur mondial de catamarans de plaisance.