Edition du 20 octobre 2020

Le 16 octobre dernier avait lieu la Remise des prix de la Vendée-Arctique-les Sables d’Olonne. Une course prologue au Vendée Globe qui s’est déroulée du 4 au 16 juillet. Vous entendrez dans ce magazine son grand gagnant : Jérémie Beyou. Une remise des prix a permis qui a permis aussi à l’éditeur Antoine Gallimard, de présenter en avant-première le livre « Prélude au Vendée globe, regards d’écrivains, de marins et de chercheurs ». A l'occasion du Vendée Globe, six des peintres officiels de la Marine exposent leurs travaux sur les Sables au Prieuré Saint-Nicolas et dans les rues de la Ville des Sables. C’est la première fois que des membres de la prestigieuse académie viennent en résidence et en exposition dans le port vendéen.

La rencontre de cette semaine c’est Olivier Guillemin, rochelais propriétaire d’un ancien cotre pilote, de 1874. Il nous racontera le talent qu’il faut pour dénicher et restaurer un tel navire, témoin à travers les âges de la glorieuse époque de la marine à voile.