Edition du 22 septembre 2020

Au sommaire de ce magazine : nous prendrons des nouvelles du Vendée Globe qui s’élancera des Sables-d’Olonne, le 8 novembre prochain, avec 33 skippers dont 6 femmes. La semaine dernière, lors d’une conférence de presse à Paris les organisateurs ont fait le point sur la course et sur les futures conditions d’accès au village. Les détails dans un instant. Nous en saurons plus sur le programme de la fête de la science qui aura lieu du 2 au 11 octobre au musée maritime de La Rochelle en partenariat avec l'université de La Rochelle. La rencontre de la semaine : c’est François Frey, fondateur d'Esprit de Velox, projet d’un multicoque énergétiquement autonome avec zéro émission, et capable d’accéder à tous les océans, dans toutes les conditions climatiques. Une véritable métamorphose pour le transport maritime et la recherche