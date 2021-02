Edition du 23 février 2021

Comment gérer la douleur, la souffrance quand on manœuvre sur un imoca de long de 20 mètres, au cœur d’une course au large autour du monde ? Nous nous intéresserons à la fin de course d’Alexia Barrier, sur TSE 4 my planet, qui souffre en ce moment un important mal de dos.

Une collecte de combinaisons aquatiques a été lancée le week-end dernier par le club les Sports Nautiques Sablais. Elles seront recyclées par une entreprise de la Rochelle leur donnera une 2ème vie.

Notre rencontre de la semaine, c’est Cécile Sinquin. Une bretonne exilée à la Rochelle. Amoureuse de la mer, navigatrice, 29 ans, architecte de métier. Une jeune personne passionnée qui n’imagine pas sa vie loin de toutes côtes. La mer fait partie de son équilibre de vie.