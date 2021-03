Edition du 23 mars 2021

Vingt-neuf skippers s’affrontent en ce moment sur la 18ème édition de la Solo Maître Coq. Les organisateurs ont dû s’adapter en raison des contraintes sanitaires.

Les Sables d’Olonne s’affirment de plus en plus comme une cité de la régate et de la course au large. Après le Vendée Globe, cette année, c’est aussi la Solo Maître Coq, mais bientôt en septembre la Mini-transat, et en 2022 la Golden Globe Race.

La rencontre de la semaine c’est Geoffroy de Lassée, dirigeant de la société des Assurances Maritimes de Lassée, basée à la Rochelle et à Saint Barthelemy aux Antilles, courtier spécialisé en assurance de bateau de plaisance.