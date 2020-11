Edition du 24 novembre 2020

Au sommaire, toujours une actualité chargée autour du Vendée Globe. Nous nous poserons la question sur la manière dont les familles vivent la course à terre, nous nous intéresserons aussi à la participation de Damien Seguin, skipper handicapé de la main gauche qui réalise en ce moment une très belle course. Autre actualité abordée dans ce magazine de la mer, la création récente d’une structure d’appui et de soutien pour les entreprises du nautisme dans les Pays de la Loire baptisé NautiHub.

La rencontre de la semaine, c’est l'historien vendéo-nantais Jean-François Henry, auteur de nombreux ouvrages sur la culture maritime. Il a signé tout récemment une histoire maritime et fluviale des Pays de la Loire.