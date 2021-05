Edition du 25 mai 2021

L’édition 2020-2021 du Vendée Globe s’est refermée samedi, aux Sables-d’Olonne, avec la remise des prix. 31 des 33 skippers étaient présents.

La paroisse des Sables d’Olonne a elle rendu grâce avec Notre Dame de Rocamadour, la vierge Protectrice des marins, pour l’ensemble de la course du VG, le week-end dernier. Nous reviendrons sur cette communion de prières qui a mobilisé la communauté paroissiale des Sables et qui a touché certains skippers de l’Everest des mers.

Mis en place par l’Agglomération des Sables d’Olonne et la Team d’Arnaud Boissières, du projet « Au-delà de soi » qui a pour objectif le dépassement de soi et la gestion du stress. Des journées pédagogiques étaient proposées la semaine dernière aux élèves de CE2 du territoire. Notre reportage dans ce magazine.

La rencontre de la semaine c’est Bernard de Maisonneuve, psychanalyste de Saint Gilles Croix de Vie, marin, directeur de fouilles sous-marine pendant 40 ans, et surtout vulgarisateur de l’œuvre de Pierre Garcie, dit Ferrande, ce navigateur bas-poitevin de la fin du XVe siècle, auteur du premier manuel de navigation au monde.