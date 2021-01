Edition du 26 janvier 2021

Nous ferons la rencontre dans ce magazine de Tim Darni, un jeune skipper vendéen aux ambitions fournies, qui prendra le départ de la Mini Transat en septembre prochain.

De nombreux écoliers, partout en France, suivent le Vendée Globe ou un skipper en particulier. Nous sommes allés à la rencontre de CM2 à la Roche-sur-Yon. Plus qu’un aspect ludique, la course mythique fait travailler toutes les disciplines chez nos jeunes scolaires.

Il y a des chefs restaurateurs qui ont toujours le sourire, qui veulent y croire et qui lancent des projets, c’est le cas de Christopher Coutenceau que vous entendez dans ce magazine, qui lance un cognac marin.

La rencontre de la semaine, c’est Pierre Follenfant, navigateur qui a créé sa légende dans les années 1980, et qui fut le premier rochelais sur un Vendée Globe, lors de la première édition en 1989-1990, course dont il gagna la 5e place.