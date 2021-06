Edition du 29 juin 2021

• 25 bateaux ont pris le départ, dimanche dernier, de la course Les Sables-Horta-Les Sables. Pour cette 8ème édition, les organisateurs ont dû s’adapter en raison de la crise sanitaire.

• Gagner à nouveau le Vendée Globe en 2024.... Yannick Bestaven et son partenaire Maitre CoQ en rêvent ! Ils ont annoncé la construction d'un nouveau voilier. Mise à l'eau prévue dans un an.

• L’évènement nautique du début de l’été en Charente-Maritime, c’est le tour à la voile des côtes charentaises. UN évènement en voilier habitable du 6 au 10 juillet, 40 bateaux, 200 participants.

• C’est une première en France, un sablais lance un service de carénage à flot pour les bateaux de moins de 16m, beaucoup plus écologique pour le milieu marin que la pose actuelle d’antifouling.

• La rencontre de cette semaine, c’est un homme, Antoine Simon, mais surtout une institution, le Yacht club classique, dont il est le président. Le Yacht Club Classique à La Rochelle c'est près de 300 adhérents et une centaine de voiliers anciens. L'association vient de publier sa revue 2021.