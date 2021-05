Edition du 4 mai 2021

Avec les beaux jours qui arrivent, pourquoi ne pas découvrir les iles charentaises ou vendéennes par la mer ? Coup de projecteur dans ce magazine sur l’entreprise rochelaise Croisières inter-îles qui dessert les pertuis mais qui exploite aussi les liaisons vers l’Ile d’Yeu sous la marque Compagnie vendéenne.

Zoom également sur Blutopia, une association et aussi un media positif qui centralise les bonnes idées favorisant la protection des Océans. Malaury Maurin, originaire de la Rochelle, à l’origine de ce media alternatif nous en dira plus.

La rencontre de la semaine c’est Leslie Widmann¸ actuelle présidente du Conseil d‘administration du Lycée régional Maritime et Aquacole de La Rochelle. Spécialiste du secteur pêche, Leslie Widmann a été notamment directrice en charge du développement du port de La Cotinière dans les années 1990.