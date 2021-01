Edition du 5 janvier 2021

Yannick Bestaven, le skipper rochelais, sur un bateau vendéen, a été le premier skipper du Vendée Globe à franchir le Cap Horn. C’était samedi dernier.

Vent d’enthousiasme chez Neel Trimarans. La société nautique rochelaise va exporter son premier trimaran vers la Chine : un Neel 51. Ce grand trimaran rochelais a été vendu à la Chine pour 800 000 euros.

Dès ce mois de janvier, l’association Hermione La Fayette proposera à Rochefort, une formation de 8 semaines pour les jeunes diplômés des lycées professionnels, pour gagner en employabilité et pour recréer un esprit de groupe après des mois de confinement.

La rencontre de la semaine, c’est Olivia Wattinne, qui a pour projet ambitieux : faire naviguer valides et personnes handicapées sur un voilier de 18m, Estrella, acheté et aménagé pour l’occasion.