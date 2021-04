Edition du 6 avril 2021

Malgré les nouvelles restrictions de déplacements, la 2ème édition de la Sardinha Cup se tient bien du 7 au 17 avril au Pays de Saint-Gilles. 21 duos sont inscrits à cette épreuve qui comprend deux étapes de large.

Une chercheuse au LIENS, le laboratoire rochelais Littoral Environnement et Sociétés travaille sur la santé des bivalves. Une manière pour le port de commerce notamment de mesurer l’impact de ses travaux d’agrandissements.

La rencontre de la semaine c’est Michel Vrignaud qui fut un pionner de la plongée et du film sous-marin en Vendée depuis 1968 et pendant presque 50 ans. Récit d’une passion avec ce sablais dans un premier volet, aujourd’hui.