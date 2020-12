Edition du 8 décembre 2020

On prendra des nouvelles du Vendée Globe et du Trophée Jules Verne dans cette édition. Comment via les satellites, la direction de course aide les skippers dans une surveillance accrue face aux icebergs ? Vous en saurez plus.

Nous irons du côté du lycée maritime et aquacole de la Rochelle. En plus de ses 250 élèves, chose moins connue, c’est aussi un lieu important de la formation professionnelle et continue des métiers maritimes. La Sèvre niortaise, rivière à la fois fluviale et maritime, a été longtemps un lieu d’échange avec la présence de nombreux bateaux. Un livre retrace cette histoire, nous en parlerons dans ce magazine.

La rencontre de la semaine, c’est le docteur Jean-Yves Chauve, médecin officiel du Vendée Globe depuis 1989. Il forme les skippers avant le départ, les conseille à distance sur la course, et est considéré comme un véritable Saint Bernard par les navigateurs et leurs équipes.