Edition du 9 février 2021

Clarisse Crémer a franchi la ligne d’arrivée du Vendée Globe, le 3 février dernier, en 12ème position. La navigatrice de Banque Populaire a mis 87 jours 2 heures 24 minutes et 25 secondes pour boucler son tour du monde. Elle bat le record féminin de l’épreuve, détenu depuis 2001 par Ellen MacArthur.

Coup de projecteur aussi dans ce magazine de la mer sur ces deux navigatrices, Isabelle Joschke et Sam Davies, qui ne font plus partie de la course, mais qui après des avaries vont ramener leur bateau aux Sables-d’Olonne, terminer leur tour du monde, et qui naviguent côte à côte en ce moment.

La rencontre de la semaine, c’est Bernard Mounier, ancien maire de Talmont-sur-Gironde, ancien directeur de la Maison de la culture à la Rochelle, avant de prendre la direction de FR3 Limousin-Poitou-Charentes. Georges Pernoud a été un de ses proches, il nous contera ses souvenirs avec le réalisateur-présentateur emblématique, décédé trop tôt le 10 janvier dernier.