Eduquer à l'écologie

Audren de Kerhor a exercé pendant une quinzaine d’années en entreprise dans le domaine des ressources humaines avant de s'engager à temps plein avec sa propre structure ApiEco à Bordeaux en tant que coach du changement et de la transition. (apieco.fr)

Passionnée par le développement personnel, le potentiel humain et particulièrement proche de la nature et de l’écologie, elle a créé un lien entre ces domaines afin de contribuer à l’évolution positive du monde au niveau social et elle s'est formée à la permaculture humaine.

Depuis quelques mois elle a co-fondé l’association l’Orée qui propose :

- des formations théoriques et pratiques en développement durable, gouvernance partagée…

- des ateliers de pratiques et techniques potagères, design de terrain, biodiversité et création d’écosystèmes naturels

-des accompagnements individuels et collectifs sur la connaissance de soi, le design de vie et de projet à impact positif. (loree-perma.com)

Alors sans plus attendre

Écoutons Audren de Kerhor nous expliquer pourquoi cette éducation à l’environnement est importante pour se mettre en mouvement et protéger ainsi notre maison commune.