Après trois ans de travaux, l’église Saint-Jean Baptiste à La Couronne a rouvert officiellement ses portes samedi dernier entre visite et concert.



L’édifice a bénéficié d’une restauration en profondeur pour sa sauvegarde et sa mise en valeur. Un chantier qui aura demandé trois tranches de travaux. Michel Renard, le président de l’association « la Couronne : avenir et patrimoine », association qui a accompagné la municipalité dans ces travaux, est l'invité de cette émission.