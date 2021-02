En descendant le Mississipi

Le héros, l’explorateur du Mississipi, avec un seul « p », à la française, c’est un jésuite, parfaitement oublié en France et célèbre dans le nouveau monde, le père Marquette, des villes, des statues, une très fameuse université portent son nom ; en 1673, partant de Quebec, il alla presque jusqu’au delta, 5000 km en pirogue d’écorce, à pagayer. Connaître et évangéliser et comme au commencement était le Verbe, par la parole et la douceur.