En Grèce Antique

Les Dieux créent les roses pour les offrir aux Hommes, pour que leur vie soit plus douce, Les Dieux crèent la nature, ses forces mystérieuses et ses beautés, rien n’est écrit, chacun suit son destin, qu’il a la faculté de changer s'il n’est pas trop présomptueux et voulant voler trop près du soleil, se bruler les ailes ...