Endro : le déodorant bio et Costarmoricain

Ils sont jeunes, plein d'enthousiasme : Marion LE GOUALHER et Boris LE GOFFIC, reviennent en Bretagne après leurs études d'architecture et de commerce. Le Trégor sera le lieu d'ancrage pour leur "projet nature"

Un déodorant 100% naturel.

ENDRO s'inscrit dans la tendance forte 2019 de la consommation : produit bio, local, emballage unique...

Une aventure en plein essor que vous pouvez retrouver sur la facebook "Endro" et prochainement sur le site internet