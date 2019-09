Endro : le déodorant en bocal

Ils ont jeunes, plein d'enthousiasme : Marion LE GOUALHER et Boris LE GOFFIC, après leurs études d'architecture et de commerce, voyagent séparément.

Revenant en Bretagne, le Trégor sera le lieu d'ancrage pour leur "projet nature"

Un déodorant 100% naturel avec des recettes simples dans un bocal en verre.

ENDRO s'inscrit dans la tendance forte 2019 de la consommation : produit bio, local et innovant

Une aventure en plein essor et des produits disponibles dans les magasins bio et... sur les marchés en été

