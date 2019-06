Entre terre et mer - 1 août 2019 à 11:00

Jeudi à 11h, toutes les 4 semaines

La mer est un espace du vivant passionnant à observer et à comprendre pour la faune, la flore et tous les mécanismes de vie qu’elle abrite. En cela, la préserver c’est nous respecter nous-même. La mer qui nous borde est une chance et une grande part de notre poésie. C’est ce que Denis Leroy, en complicité avec le Conservatoire du littoral, nous explique dans Entre terre et mer.