Envolons-nous vers les couches lavables avec Simon Delliaux de Kokpit

Avec son associé ingénieur Icam Niklas Ingmansson, il propose un sysème de location de couches lavables pour bébé.

Incubés chez Blanchemaille by Euratechnologie, ils sont membres du Réseau Alliance en tant qu’entrepreneurs responsables et soutenus par le réseau Club Cigales.

Leur objectif : réduire les déchets, promouvoir une alternative durable aux couches jetables et préserver la santé des tout-petits. Ils accompagenent déjà une quarantaine de familles dans toute la France.

A découvrir !

https://kokpit-couche.com/