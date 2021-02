Eolien en mer à Dunkerque : le projet se fera-t-il ?

Vont-ils poursuivre le projet ? que pensent-ils des recommandations de la Commission ? comment répondre aux inquiétudes des asociations environnementales ? et pouquoi le silence des politiques à ce sujet ?

Débat avec :

- Xavier Arnoult, EMD EDF Renouvelable, un des deux maîtres d'ouvrage, aux côté de RTE.

- Thierry DEREUX, France Nature Environnement Hauts-de-France

- Jacques ROUDIER, membre de la Commission particulière du débat public

Rencontre animée par Thomas Levivier et Anne Henry.

Pour rappel, cette future implantation d'un ensemble de 46 éoliennes, en mer à 10 km minimum des côtes de Dunkerque, ainsi que son raccordement à terre, vient de faire l'objet d'un débat public. Pendant 3 mois entre le 14 septembre et le 20 décembre 2020, les habitants, les associations, le monde économique, les professionnels du tourisme ont pu prendre connaissance de ce projet et émettre des remarques et avis. Cette procédure officielle de consultation s'est clos par la rédaction d'un rapport publié le 15 février 2021.

Ce projet a une puissance de 600 MW et pourrait voir le jour en 2027. L’objectif est de contribuer à réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. La production d'énergie attendue est celle des besoins d'un million d'habitants pour un an. Au-delà de la création d’emplois, ce projet pourrait permettre aux acteurs locaux de monter en compétence et bénéficier des marchés à venir en mer du Nord, le principal marché éolien en Europe.

Mais les craintes révélées lors de ce débat public ont été nombreuses : pollution visuelle, menaces pour les oiseaux, nombre restreint de création d’emploi local, impact sur le tourisme, l’immobilier, la pêche, quid des questions sur le démantèlement.

Avec la publication de ce rapport, s'ouvre désormais une période de 3 mois, à l'issue de laquelle, le 16 mai 2021, les 2 maîtres d'ouvrage devront dire s'ils poursuivent ou pas le projet. S'ils poursuivent, les autorisations administratives (courant 2023) dépendront ensuite d’études d’impacts à venir.