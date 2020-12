Espaces naturels de Bourgogne - 4 janvier 2021 à 19:30

Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne : un acteur régional majeur au service des milieux naturels et de la biodiversité Les missions principales du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne (association loi 1901, déclarée d'intérêt général) sont de protéger, de gérer et de faire découvrir les espaces naturels remarquables. Ainsi, le Conservatoire protège les sites naturels de Bourgogne au moyen d’acquisitions foncières et de conventions de gestion. Il met en œuvre des études et des travaux de gestion des milieux à l’aide d’une équipe spécialisée, en partenariat avec les acteurs locaux. Par ailleurs, il initie ou coordonne des programmes de préservation des milieux naturels bourguignons (mares, pelouses) ou d’espèces à fort enjeu (espèces menacées de disparition ou faiblement représentées) sur l’ensemble du territoire régional. Il a également un rôle de sensibilisation du public à la protection de la nature et assume cette mission notamment par le biais de publications, d’organisation de colloques et de visites guidées dont vous pouvez retrouver le programme détaillé sur www.cen-bourgogne.fr/, et sur Facebook (Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne), Twitter (@ CEN_Bourgogne) Google + (google.com/+Cen-bourgogneFr) ou Youtube (Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne) Une émission en partenariat avec Le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne