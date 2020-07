Et moi, que puis-je faire ?

Comment avoir un potager vivant sans être trop gourmand en eau ?

Voici quelques astuces glanées aux Amanins, centre agro écologique à La Roche sur Grane :

Récupérer l’eau de pluie

Pailler vos cultures avec de la paille, de la tonte de gazon, des feuilles mortes, du broyat de bois, de la laine de mouton…

Arroser le soir pour limiter l’évaporation

Installer des systèmes d’irrigation gouttes à gouttes

Choisir des variétés de semences adaptées au manque d’eau

Planter des haies variées pour limiter l’assèchement des sols à cause du vent

Que faire dans la maison ?

En 2019, des habitants du bassin versant de l’Ardèche pouvaient acquérir à -80% des récupérateurs d’eau de pluie, des régulateurs de débit pour douche, des mousseurs, des sacs économiseurs pour chasses d’eau.

Selon Pascal Bonnetain, président de l’établissement public territorial du bassin versant de l’Ardèche tire ce constat : « on a ici un lieu où il y a de moins en moins d’eau et de plus en plus de demandes. Les 20 dernières années ont déjà été déficitaires, qu’en sera-t-il dans 30 ans ? En fait, on a été un peu terre à terre : ce n’est pas la peine de dire y-a qu’à, faut qu’on ».

En quelques semaines, les 230 douchettes, 720 robinets, 150 chasses d’eau ont été équipés pour consommer moins d’eau. 800 cuves de récupération d’eau de pluie ont été vendues.

Objectif : reconduire en 2020 cette opération financée notamment par l’Agence de l’eau et l’élargir à toutes les communes du bassin versant.





Et les toilettes alors ?

Autre solution pour vos toilettes cette fois : la phyto-épuration. Le système doit répondre à une réglementation stricte mais elle peut néanmoins être utile pour les maisons éloignées du tout à l’égout.

Aux Amanins, les eaux usées (vaisselle, toilettes) sont traitées par les plantes grâce à la création de trois bassins.

Les matières fécales, elles finissent en terreau. Un système qui satisfait Billy Daniel, factotum « On a créé trois espaces qui sont très précieux pour les espèces aquatiques parce que le ruisseau ne coule plus l’été. Pour les matières fécales, c’est les valoriser et les plantes en ont sont d’autant plus contentes ».