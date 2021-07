Évadez-vous à Bouillon

Bouillon et la vallée de la Semois ont inspiré de nombreux artistes, parce que les paysages et les panoramas s’y multiplient à l’infini. Cette ville à l’histoire millénaire abrite en son sein un château fort qui est le plus ancien vestige féodal de Belgique et l’une des plus remarquables forteresses d’Europe. Un voyage dans le temps que l’on peut compléter par une visite au Musée Ducal et à l’Archéoscope. Le cadre naturel exceptionnel se prête pour de nombreuses activités « nature » : des balades et des randos à pied, à vélo ou à moto, de la pêche, du kayak sur la Semois par exemple.