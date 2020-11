Explorez 300 plantes médicinales de France et d’ailleurs

Chacune des plantes du livre "300 plantes médicinales de France et d’ailleurs" est illustrée et abordée en détail : description, historique, variétés d’usages dans les différents domaines de la phytothérapie, posologies, précautions d’emploi. Parmi elles se trouvent les principales plantes inscrites à la Pharmacopée française, invitant ainsi les professionnels de la santé à les découvrir. Ce beau livre de près de 700 pages comblera tous les amateurs de plantes.

Les deux auteurs son le Dr Claudine Luu est docteur en pharmacie et phytothérapie, une sommité dans son domaine. Enseignante et conférencière, spécialiste des plantes médicinales, elle a publié de nombreux ouvrages dans ce domaine. Elle a fondé et dirige l’IMDERPLAM, institut de recherche sur les plantes médicinales et le Dr Annie Fournier est docteur en pharmacie, spécialisée en phytothérapie et thérapies de la relaxation. Elle propose des formations et écrit des articles sur ces sujets.

Infos : http://www.terrevivante.org