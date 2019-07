Expo musée d'art et d'histoire - Drôle de drôles

Une invitation à replonger dans le monde de l’enfance…

Une exposition est en cours au Musée d’Art et d’Histoire à Cognac. « Drôles de drôles » a été inaugurée le 2 mai et elle est à découvrir jusqu’au 2 décembre. Trois salles du musée sont dédiées au thème de l’enfance en Cognaçais de 1900 à 1960 avec des objets, des photographies, des vêtements, des jouets liés directement à ce thème et ses évocations.

Catherine Wachs-Genest, la conservatrice du Musée d'Art et d'Histoire.