Face au changement climatique, comment réagir ? Emission 1/2

Cinq porteurs de projet expliquent comment il est possible de produire localement une énergie de la manière la plus économe et propre possible, et comment repenser notre consommation d'énergie dans nos modes de chauffage ou de déplacement : Les projets citoyens ENR par Alain Chasseuil de l'association Le Varne - Les projets photovoltaïques par Baptiste Adiasse de la SEM - La micro-hydro électricité par Francis Lefebvre-Vary de l'association des Moulins du Morvan et de la Nièvre - Les chaufferies bois par Frédéric Sacquet du SIEEEN et L'hydrogène et la mobilité durable par Corentin Togon du SIEEEN.