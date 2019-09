C'est la question que Eric Cooper à posé à la nutritionniste France Drion. Le sucre raffiné, qu’il soit blanc ou de coco, en tant qu’extrait de fruit hautement transformé, acidifie l’organisme et fait bien des dégâts sur la santé, du syndrome métabolique, prise de poids, problèmes cardiaques et diabètes. Comme le sirop d’agave il contient trop de fructose concentré (contrairement aux fruits) ce qui est dangereux pour le foie et le pancréas.