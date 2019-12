Fêtes et festin

Noël est sûrement le plus bel exemple des dérives consuméristes. Cette fête célébrée maintenant par tous, croyants comme athés, est devenue la grande kermesse de la société de consommation, perdant son sens et cristallisant les pires aspects du mercantilisme. On se doit de festoyer de mets chers et gras, à s'en rendre malade d'autant plus sûrement si on consomme de la nourriture industrielle.

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 1,3 milliard de tonnes de nourritue est gaspillée par an alors que des gens meurent toujours de faim. Au-delà de l'aspect indécent du problème, ce gaspillage a aussi un coût environnemental énorme : eau, gaz à effet de serre, épuisement des sols, pollution...

Heureusement, aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à désirer vivre les fêtes de fin d'années autrement, à ne plus vouloir glisser dans les ravins de la surconsommation et à opter pour des fêtes responsables. Pour commencer, on peut jouer la carte de la qualité plutôt que la quantité. On ne se prive pas, au contraire, on se fait du bien ! On ne renonce pas forcément au menu traditionnel qui nous évoque plein de souvenirs, mais on le revisite en un peu plus sain, plus léger et plus digeste. Et puis, quand on réfléchit bien à ce qu'on achète, on est moins tenter de jeter et de gaspiller.

Dans la Nièvre nous sommes particulièrement gâtés pour nous approvisionner auprès des producteurs bio que ce soit directement chez eux ou sur les marchés à Nevers, Clamecy, Decize, Rouy, etc. Nous pouvons nous fournir facilement en viande, fromage, pain, légumes bios et savoir comment chacun travaille. Cette façon de consommer apporte beaucoup de satisfaction. Non seulement, on se fait du bien mais on participe à la vie locale et au maintien dans nos campagnes d'une activité économique respectueuse de l'environnement.

Avec Anthony Simon de la ferme des Desrues à Dornes

Pour aller plus loin :

● La cuisine bio des jours de fêtes de Marie Chioca, éditions Terre vivante

● Mais pourquoi j'ai acheté tout ça !? Stop à la surconsommation, un livre bédé plein d'humour de Élise Rousseau, éditions Delachaux et Niestlé

CHRONIQUE NATURE : l'épervier d'Europe

Un rapace de la taille d'un pigeon, gris dessus avec des barres en dessous, maron orangé pour le mâle, gris foncé pour la femelle, c'est l'épervier d'Europe, l'oiseau prédateur le plus commun de nos jardins, la terreur des petits oiseaux. Véritable acrobate aérien, il se nourrit essentiellement de petits passereaux, mésanges, pinsons, moineaux... qu'il attrape en plein vol. Nos mangeoires attirant la faune ailée sont, pour lui, de véritables garde-manger. Du coup, l'hiver, il est assez facile à observer.

N'hésitez pas à réagir auprès des animateurs de Planète Nièvre (Christophe Barge, Danièle Boone et Geneviève Omessa) : planetenievre@netcourrier.com