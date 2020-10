Fin de l'ancrage des bateaux sur les herbiers de posidonies

La posidonie est endémique à la Méditerranée. On ne la trouve que dans cette région. Plante de racine et de rhizomes, elle est reconnaissable grâce à des tiges rampantes. Protégée depuis 1976, elle est aussi de mieux en mieux localisée. On en trouve principalement sur le littoral de la Côte d'Azur et de la Corse. Bien moins dans le Golfe du Lion.

Outre sa présence en elle-même, elle est aussi un habitat pour nombre d'espèces car elle rejette beaucoup d'oxygène. Elle nous est tout aussi utile puisqu'elle protège le littoral de l'érosion.

Une plante en danger

Près de 250 études montrent que les herbiers de posidonies subissent des attaques, souvent à cause de l'homme: remplacement par des espèces invasivent après des rejets d'eau douce, aménagements côtiers, mouillage des bateaux... 7670 hectares d'herbiers de posidonies morts sont cartographiés le long des côtes françaises selon Medtrix, plateforme de surveillance des eaux côtières et des écosystèmes de Méditerranée.

Mise en place d'une réglementation des mouillages

Jeter l'ancre n'importe où, c'est aussi arracher les herbiers qui ne grandissent que d'un centimètre chaque année et qui se fait arracher en une seconde. L'ancre des bateaux casse les tiges rampantes des posidonies. la remontée de l'ancre est fatale: elle racle et arrache les herbiers. Le préfet maritime signe donc un arrêté qui défini des zones interdites au mouillage. Premier arrêté signé ce lundi 12 octobre au sémaphore du Cap-Ferrat pour la zone Côte d'Azur.

Explications avec le Vice-Amiral d’Escadre Laurent Isnard, préfet maritime de la Méditerranée:

Une application est également disponible sur les smartphones. Elle s'appelle Donia et elle est à disposition de tous les navigateurs. Mode d'emploi avec le commissaire général Thierry Duchene, adjoint du préfet maritime.

Des contrôles seront mis en place pour faire respecter le nouvel arrêté. Peine encourue si vous lâchez l'ancre dans les herbiers de posidonies: jusqu'à 150 000 euros d'amende et un an de prison.