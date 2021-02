Fontainebleau de cours en foret

Autant le dire tout de suite, Fontainebleau, le château, les communs, les cours, les jardins, le parc et la foret c’est une des plus belle réalisation de ce que fut "l’esprit français", ce que l’on nommait autrefois la "civilisation française", une élégance sans pédanterie, une rigueur de conception tempérée d’une réalisation souple et gracieuse.