Forêts en Auvergne-Rhône-Alpes - 27 juillet 2020 à 12:15

Tous les lundis à 12h15

Chaque semaine tout au long du mois de juillet, RCF en Auvergne-Rhône-Alpes vous invite à prendre l'air au beau milieu de la nature... et principalement des forêts de la région ! Dans ce contexte sanitaire, et après les semaines de confinement, les sentiers au milieu des arbres sont de véritables chemins de respiration et de ressourcement, avec des sites qui se prêtent bien aux activités de plein air à pratiquer en famille ou entre amis...