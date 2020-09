Bienvenue dans l'émission Commune Planète.

L’itinéraire de Frédéric Pagé est une invitation à vivre une expérience heureuse, celle de vivre une démarche de réparation contre la toute puissance de l’homme.

Issue d'une famille d'artistes, iL étudie à Paris aux Beaux Arts après son lycée Agricole.

Conseiller en architecture paysagère, il suit une tradition d'artistes qui s'intéressent à la relation entre l'Homme et le paysage.

Plus jeune, Il est dans la dynamique de « l'agir localement et du pensée globalement », aujourd'hui il fait le constat que notre société court à la catastrophe.

Pour mettre la main à la terre , il se laisse inviter à servir la création , don de Dieu.