Frida, future pasteure écolo en Allemagne

Frida a 32 ans et s'apprête à devenir pasteure. Cette jeune protestante allemande vient régulièrement à Taizé depuis l'âge de 16 ans. Cette fois, à l'occasion de la semaine organisée pour les 18-35 ans, elle a choisi de participer au parcours dédié àl'écologie. Parce que pour elle, écologie et spiritualité sont étroitement liées: "la terre est Création de Dieu, c'est un cadeau que Dieu m'a donné et je me sens responsable de la protéger. Si je la détruire, je détruis quelque chose que Dieu a fait et je ne respecte pas Dieu". Dans ses prêches, elle aimerait participer à la prise de conscience de ses auditeurs, mais avec humilité: "je ne suis pas supérieure aux autres mais j'aimerais être en contact avec d'autres croyants, pour voir comment eux font".

