Graine de Vie - l'élevage

Non, ce n’est pas un mouton ! C’est bien un cochon; il vient de Hongrie.



Avec son coté rustique et laineux, il a l’apparence d’un mouton. En hiver, il se munit d’un poil long semblable à de la laine; tandis qu’au printemps, le poil prend un aspect blond, brillant, raide et bouclant. Il y a 3 robes différentes : blond, rouge, hirondelle (noir avec le ventre blanc).



La particularité du Mangalica, c’est son gras ! Oui, son gras* !



Mais pas n’importe lequel … celui de la patience et de l’élevage naturel.



Le porc Mangalica vit trois fois plus longtemps qu’une race normale et pendant ce temps, il fabrique une épaisse couche de lard sous son « pelage ». Celle-ci s’infiltre alors délicatement dans toute sa viande et lui donne de belles et délicieuses marbrures. Ceci rend les porcs Mangalica particulièrement indiqués pour le séchage et la maturation longue et lente.



De plus, le goût de la viande se distingue tout à fait de ses pairs ibériques par sa génétique mais aussi par son alimentation spécifique et toute