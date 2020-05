Graines de vie - le jardin d'herbes médécinales et aromatiques

Prendre soin de la vie, de nous, des autres et de la nature.



Vox Natura est une asbl qui veut rapprocher chacun.e de la nature et de ce qui rayonne en lui.elle.



Le projet a d’abord été lancé par Mélissa en 2017, très vite rejointe par Julie puis Hélène en 2019. Nous avons envie d’incarner nos valeurs et de développer des projets qui font sens pour nous. Leur jardin s'épanouit chez Graines de Vie.