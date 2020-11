Graines , le livre publié par Terre Vivante

Avec la graine est née l’agriculture, qui a façonné toutes nos sociétés, nos modes de vie et nos civilisations.

Par quelque côté qu’on aborde les sujets et en déroulant la réflexion et l’étude, on trouve presque toujours une graine à leur origine. Dans ce siècle bien entamé les graines sont toujours l’enjeu majeur. Et dans ceux à venir, la main mise sur les semences, les conflits et les spéculations seront toujours d’actualité.

La graine, c’est la grande préoccupation de l’Humanité.

Elle est mise à l’honneur dans ce beau livre qui parle des graines, dans toutes leurs dimensions : biologie, horticulture, histoire, économie, société, politique, jardinage, cuisine… Chacun y trouvera matière à s’instruire et à s’émerveiller, tant le monde des graines regorge de trésors à nous faire découvrir.

Un beau livre à picorer, intemporel et unique en son genre, pour tous les curieux, les savants, les jardiniers, les historiens, les cuisiniers, les révoltés de la graine...

https://boutique.terrevivante.org/librairie-kiosque-presse