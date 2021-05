Green-gum Tyre

Le Groupe GreenGum à pour objectif de recycler les pneus usés économiquement et écologiquement afin d'en fabriquer des matières premières et produits finit tels que des couvertures de sols sécuritaires antidérapantes mais aussi des allées de jardin, tapis gratte-pieds et autres produits visibles sur notre page officielle Facebook .



Créer des filiales de recyclage de nos déchets est devenu indispensable à l'heure actuelle afin de pouvoir sauvegarder notre planète et la préserver. 2012 était l'année où on ne pouvait plus brûler nos déchets en fours énergétiques qu'en dernier recours.



Le pneu usagé fait partie des déchets que nous devons valoriser écologiquement, il n'est pas dangereux pour l'homme en tant que tel mais très encombrant une fois usé. 80 % de nos pneus sont actuellement brûlés dans des fours énergétiques. Cela coûte beaucoup d'argent sans avoir de réels produits à valeur positive et qui respectent les règles essentielles des 3RV-E.