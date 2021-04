Greffer les arbres

Pour un verger productif, le choix de l’emplacement est très important. Il faut éviter les sols trop argileux ou trop sableux, les fonds de vallées sensibles aux gelées de printemps, les terres superficielles ou à charge caillouteuse très élevée qui limiterait la réserve en eau et nutriments, les pentes exposées au Nord.



Nos spécialistes peuvent vous conseiller sur le choix des variétés spécialement adaptées à l’Ardenne, la plantation, la protection contre les campagnols.



Avant de planter, n’oubliez pas de faire réaliser une analyse de terre pour corriger les carences éventuelles en nutriments et l’acidité.



Cette année, il y a pénurie d’arbres fruitiers, alors pourquoi ne pas greffer vous-même, ce printemps, les variétés souhaitées.



