Grenoble, capitale verte européenne 2022 ?

En octobre dernier la ville de Grenoble, forte de ses avancées en politiques de transition écologique, a déposé un dossier de candidature au titre de « capitale verte européenne » pour l'année 2022. Le dossier recense les réalisations et les projets du territoire en matière d'environement, de gestion de l'énergie et des déchets, de la qualité de l'air, de résilience écologique... Au printemps la commission européenne déterminera qui des 18 villes candidates sera LA ville verte européenne. En attendant, pour Grenoble, quels sont les enjeux de ce titre ? Gagnante ou non, est ce que cette démarche quel est l'interrêt de cette démarche ? Maud Tavel, adjointe à la ville de Grenoble et Julia Lopez, cheffe de projet « Grenoble capitale verte eurpéenne » nous expliquent !