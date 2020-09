Guillaume Corpard est un fervent défenseur de la cause animale, humaine et environnementale. Son objectif est d’informer et de sensibiliser de manière bienveillante le grand public et les jeunes à la cause des animaux, des humains et de la planète.

Son livre « Un cri pour la Terre », en 2018, décrit une approche globale unique autour de quatre axes profondément liés : les animaux, la santé, l’alimentation et la planète.