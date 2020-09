Habitat et Humanisme Jean-Michel Portugal

Un défi quaand on est dans la précarité : trouver de quoi se loger. Ce challenge Habitat et Humanisme contribue à le relever. jean-michel Portugal est bénévole dans les Côtes d'Armor.Iil va aussi nous parler de l'importance de logements bien isolés et en bon état pour lutter contre la précarité énergétique car les passoires termiques peuvent coûter trop cher aux personnes déjà précaires.