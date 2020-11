Handicap : challenge relevé pour la crèche Rigolo comme la vie - Noémi

Ce réseau de crèches Rigolo Comme La Vie - d’origine roubaisienne et présente un peu partout dans le grand nord de Paris, en Bretagne et dans l'Aude - a été créé en 2005 par les fondateurs de la marque de vêtements Okaïdi.

Il fête en 2020 les 10 ans d’une de ces structures : la crèche Rigolo Comme La Vie - Noémi de Roubaix. Elle accueille quotidiennement 8 enfants polyhandicapés sur un effectif de 25 enfants. C’est la deuxième crèche en France à être spécialisée dans l’accueil de ces enfants et de leurs famille dans une structure “ordinaire”.

ET depuis 3 ans, une maison Rigolo comme la vie Noémie a été ouverte à côté, pour aller plus loin dans l’inclusion de ces familles.

Avec la responsable de cette Maison, Aglaé Gautier, nous reviendrons sur cet anniversaire, sur le quotidien de la Maison en cette période de confinement et sur les projets à venir.