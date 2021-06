Impact 37 & Association A Table

Nos sociétés subissent la " malbouffe" avec une alimentation ultra transformée entrainant des maladies. Néanmoins, c'est aussi le constat d'une prise de conscience de certains enseignes avec la proposition de produits BIO , voire des produits raisonnés. Cette démarche va plus loin notemment pour la préservation des ressources en passant par la résilience climatique mais aussi à une démarche sociale.



Pour nous éclairer je reçois Christian Moron et Julie Joyez de Inpact 37 : " Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale"