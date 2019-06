Informer sur de récentes découvertes et fouilles ou sensibiliser

Les Journées nationales de l’archéologie ont cette vocation une fois de plus ce week-end. Sur le territoire de Grand Angoulême, ce samedi, un site et une commune seront à l’honneur : l’îlot Renaudin à Angoulême à travers des conférences sur des fouilles et Saint-Saturnin avec des animations et expositions autour de l’archéologie…

Marie Faure : médiatrice de l’architecture et du patrimoine pour le service Pays d’Art et d’Histoire de Grand Angoulême