Infos Energie - 15 avril 2020 à 19:35

Tous les mercredis à 19h35 Tous les samedis à 01h00

Côté environnement et développement durable, RCF Vendée vous donne rendez-vous chaque mercredi soir et samedi matin dans « Infos Energie » : Jean Paul Nallet, de l'espace Infos Energie, répond aux différentes questions concernant la conception de logement, la démarche bioclimatique, l'isolation, la ventilation, le chauffage, les énergies renouvelables etc.. INFOS PRATIQUES L'Espace Infos Energie Tel tous les jours de la semaine de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 02 51 08 82 27 Ou par courriel : eie85@eiepdl.fr