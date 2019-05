Insectes,un déclin invisible

Faut il dire adieu aux abeilles aux bourdons libelllules papillons et cocinelles sauterelles et grillons?Le déclin des insectes s'accentue au 4 coins de la planète comme l'a souligné le rapport international publié dans la revue Biological Conservation qui rassemble 73 études scientifiques et qui contastent que si rien nest fait d ici un siècle les insectes pourraient avoir disparu de la planète.

Quelles sont les raisons de cette hécatombe et comment y remédier ?