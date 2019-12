Jean-Claude GRAINDORGE, acteur dans l’économie sociale et solidaire auprès des

« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village ! »

Ce proverbe africain traduit l’engagement de Jean-Claude Graindorge auprès de différentes instances pour favoriser l’inclusion des personnes touchées par un handicap à prédominance motrice. Avec son épouse, il participe aux actions pour ouvrir des lieux adaptés aux enfants : Mathieu, un de leurs fils présente une infirmité motrice cérébrale.

Artisan du rapprochement en 2018 de 3 structures en Côtes d’Armor, il participe à la création d’ALTYGO : au total 9 établissements qui accompagnent 300 enfants et adultes, avec près de 300 professionnels. Une organisation importante pour l’économie sociale et l’emploi dans le territoire.



Il partage avec nous la Joie d’entreprendre en innovant pour faire connaitre cette structure d’accueil, d’écoute et de conseil !